نشرت الفنانة سميرة سعيدة صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت سميرة بفستان باللون الأبيض إلى جانب ميكاب هادئ برفقةبعض الإكسسوارات الناعمة، وعلقت على المنشور وهي تحمس الجمهور للموسم الجديد من ذافويس سينيور وعلقت قائلة "من جاهز؟"، وتفاعل الجمهور مع الصورة متمنين لها دوام التقدم والنجاح.
ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية "قط وفار" التي طرحتها أخيرًا عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب"، وتخطت حاجز ال2 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. سميرة سعيد تشوق جمهورها لأولى حلقات "ذا فويس سينيور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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