صورة.. سميرة سعيد تشوق جمهورها لأولى حلقات "ذا فويس سينيور"

نشرت الفنانة سميرة سعيدة صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سميرة بفستان باللون الأبيض إلى جانب ميكاب هادئ برفقة

بعض الإكسسوارات الناعمة، وعلقت على المنشور وهي تحمس الجمهور للموسم الجديد من ذافويس سينيور وعلقت قائلة "من جاهز؟"، وتفاعل الجمهور مع الصورة متمنين لها دوام التقدم والنجاح.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية "قط وفار" التي طرحتها أخيرًا عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب"، وتخطت حاجز ال2 مليون مشاهدة.