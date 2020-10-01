أحمد سعد في أحدث ظهور له برفقة مدير أعماله الجديد

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"سعد" صورة له برفقة مدير أعماله تامر عبدالمنعم، وعلق عليها قائلًا: "تم بحمد الله التعاقد مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعمالي الفنية، وانتظروا أقوى الأعمال الفنية قريبًا"، وقد تفاعل معه الكثير من

متابعيه عبر التعليقات.

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يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "بصرة"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة، والذي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب.