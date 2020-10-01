ما قبل مسلسل "أنت أطرق بابي".. تعرف على أهم الأعمال الدرامية لـ "كرم بورسين"

لفت الممثل التركي "كرم بورسين"، الأنظار من خلال بطولته للمسلسل الأشهر على الساحات الدرامية التركية "أنت أطرق بابي"، بسبب دوره الرومانسي الفكاهي في أحداث المسلسل.

ولد كرم في 4 يونيو 1987 في مدينة اسطنبول، وبدأ حياته الفنية في "هوليوود"، حيث قدم 5 أفلام هناك، لكن بدأ ظهوره الحقيقي في الأعمال التركية.

بدأ كرم مسيرته التركية من خلال مسلسل "ماوراء الشمس"، الذي عرض عام 2016 جاءت الانطلاقة الحقيقية لبورسين في تركيا حينما عرض عليه دور البطولة في المسلسل التركي الشبابي الشهير "ما وراء الشمس"، حيث جسد خلاله شخصية "كرم" طالب مراهق في المرحلة الثانوية، يعيش فترة مراهقة مليئة بالمفاجآت والأحداث المثيرة. وقد

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شاركته البطولة "هاندة دوغان ديمي، إمره كيناي"، وحصل على نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه، في تركيا والعالم العربي.

تلى "ماوراء الشمس" عدة أعمال لـ كرم، أبرزهم "مسالة شرف، هذه المدينة ستلاحقكـ الثنائي العظيم".

ليأتي خلال عام 2020، بعمل درامي ضخم ذاع صيته في تركيا والعالم العربي وخاصة الخليجي، حيث يتصدر يويماً محركات البحث المختلفة، ونسبة مشاهدة عالية عبر المنصات التي يعرض عليها بجانب القنوات التركية الناقلة له.