تراند اليوم : نجم “بـ100 وش” يستنجد بالشرطة بعد اعتداء مجهولين عليه.. تفاصيل

استنجد الفنان شريف دسوقي، الشهير بـ”سبعبع” في مسلسل “بـ100 وش”، بشرطة النجدة، في منطقة سيدي جابر، بالإسكندرية؛ وذلك بعد تعدي مجهولين عليه بالشوم.

وأكد “دسوقي”، في بلاغه إن مجهولاً تعامل معه على أنه “عامل ركن السيارات” المتواجد في المكان، وعندما ذهب إليه ليعطيه مفتاح السيارة؛ رفض أخذ المفتاح، فتكلم معه بأسلوب خارج عن الأدب، وأسرع بإحضار الشوم للتعدي عليه وفق (مجلة لها).

يذكر أن الفنان شريف دسوقي خطف الأنظار في شهر رمضان الماضي؛ بمشاركته في بطولته مسلسل “بـ100 وش” مع النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، حيث قدم شخصية “سباعي” أو عم “سبعبع” كما كان يطلق عليه خلال الأحداث.

وفور انتهاء عرض المسلسل؛ انهالت العروض السينمائية على “دسوقي”، وأصبح من أكثر الأسماء المطلوبة فى الأفلام، ليكون “بـ 100 وش”، هو وش السعد عليه.

من ناحية أخرى، يبدأ شريف دسوقي تصوير دوره في فيلم “وقفة رجالة”، خلال الأيام القادمة، حيث يشارك في بطولته بجوار كل من بيومي فؤد وسيد رجب وماجد الكدواني.