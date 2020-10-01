تراند اليوم : حمو بيكا يستعد لطرح دويتو غنائي مع محمد صيام

يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنان محمد صيام، لطرح مهرجان جديد ديوغنائي بينهما ويحمل عنوان “عليت في ناس” وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ويشهد مهرجان”عليت في ناس” عودة المطرب محمد صيام، للساحة الغنائية عقب فترة غياب طويلة.

جدير بالذكر أن مهرجان”عليت في ناس” من كلمات إسلام كابونجا، توزيع فيجو الدخلاوي، ومدير إنتاج حسين أمين، وإنتاج “غاليديا” للإنتاج الفني.

ويقول مقطع من المهرجان: “مليان جروح أنا نفسى أروح على دنيا مابتأذيش.. دايما بشوف غدر وخداع علشان فلوس معييش.. أصحابي مين ماليش صحاب دى صحبه مابتوفيش لو شافونى معايا قرشين بيبقوا جنبى جيش .. عيشت طيب شوفت قسوه عمرى يوم ماقابلتها جيبت أخري ونفسي أسافر من حياتي كلها .. والبشر مالهمش قيمة ولا مش محتاجلها لو فى يوم ناس جت عليا انسوا أنى أرجعلها”.

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من جهة أخرى، احتفل حمو بيكا، يوم الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون.

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

وقال خلال صفحته على “فيسبوك”: “فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا”.