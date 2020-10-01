بـ"قصة ولون شعر جديد".. كارولين عزمي تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي، جمهورها بصورة حديثة ظهرت من خلالها بـ"لوك" مختلف عن العادة فيما يخص شعرها، وذلك عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت كارولين في الصورة بقصة شعر ولون جديد فاتح غير شعرها الغامق الذي تعود عليه الجمهور ولم تكشف بأن هذه الصورة من عمل فني أم بالفعل قامت بقص شعرها وغيرت لونه.

كارولين عزمي

وخاضت كارولين عزمي، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، واستطاع أن يلاقي ردود أفعال قوية من قبل الجمهور والنقاد

مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير وسمر مرسي وعلا رشدي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ويتولى إخراجه مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي.