بالفيديو| عمر كمال يرد على اتهامه بتقليد محمد رمضان واستفزاز الجمهور بسيارته

رنا صلاح الدين - رد مطرب المهرجانات عمر كمال، على اتهامه بتقليد النجم المصري محمد رمضان، من خلال استفزاز الجمهور بصوره مع سيارته.

وقال عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يقدم برنامج "التاسعة":"ده تهريج مش استفزاز، انا النهاردة بهرج مع الناس بجملة في اغنية لغبطيطا وهي (وركبت الـx6)، ودي عربيتي من قبل الاغنية".

وأضاف كمال:" نا بشقى بردوا من زمان وأنا طول عمري شغال الحمد لله مجتش على السنة اللي فاتت بس".

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وتابع حديثه قائلًا:"طول عمري بقالي 30 سنة بتفرج على مطربين كتير بيشتغلوا ويركبوا بس ده الوقت اللي ربنا شاور عليا فيه واشتهر ودي سنة الحياة".

على جانب آخر ترددت أنباء مؤخرا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء، حيث قال إنه جالس في منزله ويسمع كلاما غريبا عنه، مؤكدا أنه لم يصب بالفيروس كما تردد.

كما أكد أنه لم يذهب لإجراء التحليل كما قال البعض، لافتا إلى أنه عندما كان في دبي منذ فترة أجرى التحليل قبل عودته إلى مصر ولم يكن مصابا، ثم انشغل في تصوير إعلان لإحدى الشركات وتنقل بين الساحل الشمالي وشرم الشيخ.