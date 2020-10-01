ظهور نادر لجيهان نصر في حفل عمر خيرت.. شاهد

رنا صلاح الدين - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المعتزلة جيهان نصر، وذلك أثناء حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية الذي أقيم على مسرح النافورة، وذلك في ظهور نادر لها.

جيهان نصر

وتتواجد جيهان نصر في القاهرة حالياً لقضاء إجازة تستمر لبضعة أيام قبل سفرها مرة أخرى إلى السعودية.

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وكان آخر ظهور لجيهان نصر في شهر أغسطس عام 2019، وذلك أثناء حضورها العرض المسرحي "الملك لير" برفقة أولادها الأربعة، حيث أنها لديها ثلاثة بنات وولد.

يذكر أن فترة التسعينات كانت فترة النجومية للفنانة المعتزلة جيهان نصر حيث قدمت خلالها أشهر أعمالها التي تراوحت بين المسلسلات والفوازير والأفلام السينمائية حتى كان قرار اعتزالها الفن المفاجئ، بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي.

جيهان نصر