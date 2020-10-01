بعدما أثارت الجدل بفيديو رفع الأثقال.. مدربة دينا الشربيني تكشف سر لياقتها

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني جدلا واسعا بين جمهورها، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت من خلاله وهي تقوم برفع الأثقال، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور عن سر لياقتها.

مدربة دينا الخاصة، سالي عوض، كشف سر لياقة الفنانة، وذلك خلال لقاءها في برنامج Trending اعلى قناة MBC4، حيث قالت إن دينا حملت 45 كيلوغراماً من الوزن، لافتة إلى أن أداءها تحسّن إلى حد كبير بعد عودتها إلى ممارسة الرياضة.

وأكدت أن الفنانة المصرية تلتزم بالتمارين الرياضية، حيث أنها تتدرب لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين، لافتة إلى أنها تتمرن من 5 إلى 6 مرات أسبوعياً، كما أنها تستطيع حمل الكثير من الأثقال والقيام بحركات صعبة.

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وردت المدربة على دعوة مدرّب رياضي إلى عدم تقليد دينا الشربيني، بتأكيدها أنه يجب القيام بهذا التمرين بالطريقة الصحيحة، وذلك بالتعاون مع مدرّب متخصص.

وأضافت أنها أخضعت دينا في البداية لاختبار، وقد تطور أداءها تدريجياً، حيث واجهت في البداية بعض المصاعب، ومنها الخوف من الأوازن ومن التعرض للإصابات.

ومن ناحية أكرى، أكدت المدربة أن دينا الشربيني إنسانة متواضعة وطيبة ومرنة في التعامل مع الآخرين، ولا ترفض الظهور من دون مكياج، وأنها أصبحت تربطها بها علاقة صداقة.