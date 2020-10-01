كاظم الساهر يتصدر غلاف مجلة.. "تاتو" وصور جريئة لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر الفنان العراقي كاظم الساهر غلاف مجلة "فوغ العربية للرجل" (Vogue Arabia Man) لعدد خريف/ شتاء 2020، بمجموعة من الصور المعاصرة.
وذكر الموقع الرسمي للمجلة أن قيصر الأغنية العربية وسفير العراق في العالم يفتح الطريق أمامه للنجاح، ولا يبتعد عن الأوقات الصعبة بينما يحتضن الخير ويقدره.
وأضافت المجلة أن الساهر يقدم رؤية واضحة وصادقة لرحلته وتراثه، من نشأته في الفقر في العراق إلى الغناء للملايين اليوم.
وقال الساهر للمجلة: "نشأت في بيئة غرس فيها الكثير من القيم الجيدة، مثل احترام الذات واحترام الآخرين، حملت العراق معي إلى أبعد بقاع العالم من خلال صوتي، ورسمت أفضل صورة له حتى يفهم الناس أن العراق لا يستحق الحرب".
وظهر كاظم الساهر بطريقة جديدة كما لم ترونه من قبل، ولأول مرة بالنسبة له، يتخلى الساهر عن بدلته السوداء الكلاسيكية المعتادة والقميص الأبيض، ويختار لوك أكثر تنوعاً وجرأة في تصاميم الموسم الجديدة، فنشاهده باللون الرمادي.
وتركز قصة الغلاف، التي تم تصويرها في إسبانيا، على شغف كاظم للفن وحبه لعمله، ويقول: "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب".
كاظم الساهر كشف ولأول مرة خلال لقائه مع "فوغ العربية للرجل"، أن لديه "تاتو" على صدره، على شكل نوتة موسيقية تعود لأغنية "مدرسة الحب"، وذلك كي لا ينسى لحن الأغنية الذي قام بتأليفه خلال 42 يوما من القصف على العراق.
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