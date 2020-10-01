هجوم صاروخي يستهدف رتلا للتحالف الدولي ضد داعش جنوبي العراق المزيد

الخليج 365 - بغداد- علي السويعديالخميس 2020/10/1 05:24 م بتوقيت أبوظبي
قال مصدر أمني عراقي، الخميس، إن هجوما صاروخيا استهدف رتلا لوجستيا تابعا للتحالف الدولي في محافظة بابل جنوبي العراق.
وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "هجوما بصاروخ استهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن منطقة الشوملي في محافظة بابل".
وأشار إلى "عدم وقوع أي أضرار بشرية كون الصاروخ أصاب إحدى حاويات الرتل دون أن ينفجر".
ويعد هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال أربع وعشرين ساعة، حيث استهدفت القنصلية الأمريكية وموقع للتحالف الدولي في محيط مطار أربيل، ليل الأربعاء بعدد من الصواريخ.
وتستهدف مليشيات تابعة لإيران المصالح الأمريكية ومقار التحالف الدولي وخطوط إمدادها بين الحين والآخر وكذلك مصالح البعثات الدبلوماسية التي تتقاطع مع أجنداتها العسكرية والسياسية.
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