براد بيت يطالب بسماع شهادة أعز أصدقاء أنجلينا جولي

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طالب فريق الدفاع عن النجم براد بيت في قضية حضانة أبنائه من النجمة أنجيلينا جولي، الاستماع لشهادة الممثلة الأمريكية جيليان أرمينانتي صديقة جولي المقربة، كما تضم اللائحة التي قدمها براد بيت للمحكمة من أجل إدلاء شهادتهم تضم علماء نفسيين وحارس أمن وأطباء، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولفتت المحكمة الأميركية إلى أن جلسات القضية التي تشغل الرأي العام العالمي ستجري ما بين الخامس وحتى 23 من شهر أكتوبر المقبل، كما سيدلي بيت بشهادته، وسيتم استجواب أنجلينا جولي من قبل محاميه.