أصالة ليست مصابة بكورونا

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نفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة أن تكون أمها مصابة بفيروس كوفيد 19.
وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا عن انتقال عدوى كورونا الى أصالة بعد إعلان شقيقها الاصابة به عبر حسابه على "إنستغرام". ما دفع شام الذهبي الى الردّ على عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة : "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وأصالة بخير".
وأضافت شام: "والدتي وأشقائي بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوی کورونا من خلال أنس، بالإضافة إلى أنهم لم يجروا مسحة كورونا، اذ أكدت أنهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة لأنه كان مسافراً".
وكان أنس نصري كتب على "إنستغرام": "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الإنعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله، أراكم قريبا بصحة وعافية".
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