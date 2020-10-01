فن ومشاهير

أصالة ليست مصابة بكورونا

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نفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة أن تكون أمها مصابة بفيروس كوفيد 19.

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا عن انتقال عدوى الى أصالة بعد إعلان شقيقها الاصابة به عبر حسابه على "إنستغرام". ما دفع شام الذهبي الى الردّ على عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة : "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وأصالة بخير".

وأضافت شام: "والدتي وأشقائي بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوی کورونا من خلال أنس، بالإضافة إلى أنهم لم يجروا مسحة كورونا، اذ أكدت أنهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة لأنه كان مسافراً".

وكان أنس نصري كتب على "إنستغرام": "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الإنعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله، أراكم قريبا بصحة وعافية".

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