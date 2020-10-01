شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى ترفع شعار "الطلاق مش نهاية المطاف" النجمة تحتفظ بلحظاتها الرومانسية مع أوفست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تقدم النجمة العالمية كاردى بى بطلب الطلاق من زوجها مغنى الراب الشهير أوفست وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج، فإن النجمة الشهيرة مازالت تحتفظ بالكثير من الصور التى تجمعهما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " ، وذلك رغم مرور عدة أسابيع على أخذ هذه الخطوة ، حيث تفاجأ الكثيرون أن كاردى بى لم تحذف صورها مع أوفست كواحدة من الخطوات التى تظهر أن علاقتهما أنتهت بالفعل.

فالصور التى تجمع كاردى بى وأوفست على صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " هى التى تحمل روح الحب و الرومانسية ، كما لم تتخلى عن مقاطع الفيديو الذى تجمعهما معا أو تجمعه بأبنتهما الوحيدة " Kulture " .

يذكر أن كاردى بى تصدرت المواقع و الصحف العالمية مؤخرا و ذلك بعد تقدمها بطلب رسمى للطلاق من زوجها أوفست ، حيث قدمت كاردى بى البالغة من العمر(27 عام ) وثائق فى المحكمة العليا ، فى مقاطعة فولتون ، بجورجيا يوم الثلاثاء الماضى باسمهما الحقيقى " بيلكاليس المنزار" و " كيارى سيفوس " كجزء من عريضة الطلاق ، و ذلك وفقا لـ TMZ.

وتنص وثائق المحكمة على أنه "لا توجد احتمالات للمصالحة" وأن العلاقة "مقطوعة بشكل لا رجعة فيه" ، ومع ذلك ، تضيف الوثائق أن كاردى تأمل فى أن يتم تسوية الطلاق باتفاق الطرفين ، وفقًا لـ E!

و كانت كاردى بى و أوفست قد تزوجا فى حفل سرى وذلك عام 2017 و انجبا طفلتهما " Kulture " البالغة من العمر عامين ، و لم يتوقع أحد انتهاء قصة حبهما و التى تظهر بوضوح و باستمرار امام الجميع على الـ social media .

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كاردي بي تحتفظ بصور اوفست (3)



كاردي بي تحتفظ بصور اوفست (4)



كاردي بي تحتفظ بصور اوفست (5)



كاردي بي تحتفظ بصور اوفست (6)