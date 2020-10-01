شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تكشف عن "عادة" تعلمتها من الراحل أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن عادة تعلمتها من الراحل أحمد زكى في فيلم " قشر البندق " أول فيلم سينمائى لها، وكتبت "رانيا" عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "عن عشقي للكلاكيت.. أحب أتصور معاه في كل أعمالي هذه العادة علمها لي النجم الراحل الإمبراطور أحمد زكي لما جه ومسك الكلاكيت في فيلم (قشر البندق) أول فيلم سينمائى لي ومن ساعتها دايمًا أتصور مع الكلاكيت رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. فنان عظيم".



رانيا محمود ياسين

و آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين، مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، من إخراج رامي عادل إمام.

من ناحية أخرى ، أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنها نشأت فى بيت فنى من طراز رفيع، وتعلمت أن مهنة التمثيل هى اجتهاد والتزام وصبر ومعاناة، كما أن هذه المهنة ليست كما ينظر إليها الناس على أنها بريق وأضواء، وأننا نتحصل على أموال طائلة، مشيرة إلى أنها مهنة صعبة تحتاج الصبر والجلد والاجتهاد.

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وكتبت رانيا، عبر حسابها على انستجرام: "أنا رانيا محمود ياسين، متزوجة من الفنان محمد رياض وأخى الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين، نشأت وترعرت فى بيت فنى من طراز رفيع، أب أكبر نجم فى مصر وفتى الشاشة الأول، وأم فنانة كبيرة ومهمة، ولكن وقتها واهتمامها الأهم هو أولادها، ربنا يخلى ويبارك فى أبويا الفنان والنجم الكبير والأب العظيم محمود ياسين، والنجمة والأم العظيمة شهيرة".

وتابعت رانيا: "اتعلمت فى هذا البيت إن المهنة دى اجتهاد والتزام وصبر ومعاناة علشان توصل، وان احترامك لجمهورك من احترامك لنفسك، اتعلمت حب للمهنة دى بكل معانى الكلمة مهما كانت الصعاب، لازم اخلص لشغلى واديله من وقتى وصحتى وتركيزى وأعرف وانى بقدم رسالة وبقدم شيء يسعد الناس، يعنى بلعب دور علشان ألعب على مشاعر الناس وأخاطب عقولهم، يا إما أنجح إنهم يصدقونى، يا إما يقولوا مكنتش موفقة وساعتها ده أصعب إحساس، ولما تنجح تبقى أحلى فرحة فى الدنيا انك أسعدت الناس، وبعدها تدخل دوامة يا ترى أعمل إيه تانى يعجب الناس".