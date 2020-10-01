شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج تامر مرتضى: سوق الإنتاج فى مصر أصبح منضبطا ومتاحا للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر المنتج تامر مرتضى مالك شركة أروما ادعاءات وأكاذيب قنوات الإخوان وإعلام المخابرات التركية فى ادعاءاتهم الجديدة بوجود احتكار للسوق الفنى فى مصر من قبل شركة إنتاج واحدة، وأن جميع المنتجين يجلسون فى منازلهم دون عمل، مؤكداً أن هذه الكلام عار تماماً من الصحة، لاسيما أنه يعمل على تصوير أكثر من عمل حالياً ويحضر لآخر من أجل عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وأشار مرتضى، لـ"الخليج 365"، إلى أن هناك أكثر من شركة تقدم مسلسلات جديدة سواء فى شهر رمضان أو فى مواسم أخرى على مدار العام، مشدداً على فكرة أن الإنتاج متاحة للجميع، فكل من لدية فكرة مناسبة يقدمها ويحدث تعاون مباشرة مع الشركة المتحدة الخدمات الاعلامية، والدليل تقديم المنتج جمال العدل مسلسلين فى رمضان الماضى، ومها سليم قدمت مسلسل العام الماضى وتحضر حاليا لآخر، والمنتج أحمد عبد العاطى وغيرهم من المنتجين.

Advertisements



تامر مرتضى معتامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية

وأوضح تامر مرتضى أنه معروف ومتداول فى كل مكان أن معظم الإنتاج يتم عن طريق كيان كبير، ويكون لهذ الكيان أزرع إنتاجية، وتسير العملية من خلال شراكات بين الكيان والرزاعات الإنتاجية، لافتاً أن ما حدث فى العامين الماضيين هو ما يسمى باعادة ضبط السوق من قبل الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية من أجل تجنب خسارة القنوات والتى بدورها يؤدى إلى خسارة المنتجين ويصل الحال فى النهاية لتوقف شركات إنتاج عن العمل.

وكشف مرتضى إلى أن شركته "أروما" تنتج حاليا مسلسل "إلا أنا" وهو عبارة "حكاية ورا حكاية" من 10 حلقات، ويتم عرض حكايته الخامسة حالياً بعنوان "ضى القمر" على قناة DMC، مضيفاً أنه يعمل أيضا فى الوقت الحالى على تصوير مسلسل بعنوان "تحقيق" من 13 حلقة للعرض على منصة watch it الرقمية وبطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وهدى المفتى ومى الغيطى.

واستطرد تامر مرتضى أن شركته لا تقتصر على المسلسلين السابق ذكرهما فقط، وإنما تعمل على التحضير لمسلسل ضخم فى رمضان المقبل بعنوان "الملك" عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، الذى يتناول حياة الملك أحمس ويقوم بيطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وسوسن بدر وماجد المصرى وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوى.