"زنزانة 7" يقترب من المليون الرابع في شباك التذاكر بعد أسبوعين عرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتراب فيلم "زنزانة 7" من الوصول إلى المليون الرابع بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائية، إذ حقق الفيلم إيرادات بلغت 3 ملايين و750 ألف جنيه، جاءت تفاصيلها مليون و960 ألف جنيه في الأسبوع الأول، ومليون 775 خلال الأسبوع الثانى، حيث تم انطلاق العمل في دور العرض يوم 16 من شهر سبتمبر الماضى.

الفيلم انطلق تصويره العام الماضى تحت اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وبطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏



فيلم زنزانة 7

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تدور أحداث "زنزانة 7" حول صراعا يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك أحد القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهم لعصابة المافيا.

يذكر أن السينمات تعرض حالياً بجانب "زنزانة 7" أفلام "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وإخراج عصام عبد الحميد، وفيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن، وفيلم "‏الحوت الأزرق" بطولة علاء مرسى وراندا البحيرى وأحمد سلامة وندا بهجت وإخراج أسامة حسام الدين.