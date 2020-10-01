شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تكشف عن البوستر الرسمي لفيلم الخطة العايمة قبل طرحه يوم 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة غادة عادل عن البوستر الرسمي لفيلم "الخطة العايمة"، قبل طرحه فى دور العرض السينمائية يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر المقبل، والذى كشف عن طبيعة الموضوع والشخصيات فى العمل، إضافة إلى أفيشين دعائيين تصدرهما أبطال الفيلم، وكذلك تم طرح أفيش دعائى لكل بطل من أبطال الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي.



غادة عادل

كما نشر النجم علي ربيع نفس الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليه : "البوستر الرسمي بأمر الله يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي أى حد هنا قالي مش هتوصل تعالي يلا بقي شوف ايه الي بيحصل ".

Advertisements



علي ربيع

"الخطة العايمة" كان يحمل اسم "الخطة العامية" وتم تغييره باستبدال حرفين فقط، وهو بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.



البوستر الرسمي للفيلم

وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهما ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.