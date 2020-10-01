شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يطالب بسماع شهادة صديقة أنجلينا جولي في قضية حضانة الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب فريق الدفاع عن النجم براد بيت في قضية حضانة أبنائه من النجمة أنجيلينا جولي، الاستماع لشهادة الممثلة الأمريكية جيليان أرمينانتي صديقة جولي المقربة، كما تضم اللائحة التي قدمها براد بيت للمحكمة من أجل إدلاء شهادتهم تضم علماء نفسيين وحارس أمن وأطباء، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولفتت المحكمة الأمريكية إلى أن جلسات القضية التي تشغل الرأي العام العالمي ستجري ما بين الخامس وحتى 23 من شهر أكتوبر المقبل، كما سيدلي بيت بشهادته، وسيتم استجواب أنجلينا جولي من قبل محاميه.

Advertisements

من ناحية أخرى، يبدو أن النجمة أنجلينا جولي لم تهتم للأخبار التي أثيرت طوال اليومين الماضيين بشأن اللقاء الفني الأول بين براد بيت وجينيفر أنيستون منذ 19 عاما، على هامش التحضير لفيلم Fast Times At Ridgemont High 1982، وذلك بعدما نشر موقع الديلي ميل صوراً لأنجلينا أثناء خروجها مع عدد من أبنائها الـ 6 في أحد المولات بلوس أنجلوس، وظهرت في محل لعب أطفال وهى تشترى منه.

كما أضاف الموقع أن جولى كأى أم تحب الخروج والتنزه مع أبنائها، وظهرت مؤخراً بتلك البساطة المعتادة وكأنها ترد على كل التقارير التي تشير لها بخصوص الصخب الذى يحدثه براد بيت وأنيستون بأنها تهتم بأبنائها فحسب.

واجتمع براد بيت وجنيفر أنيستون مجددًا على الشاشة لأول مرة منذ عقود يوم الخميس الماضى للقراءة على الطاولة لمشاهد فيلم 1982 Fast Times At Ridgemont High، حيث لعب الممثل البالغ من العمر 56 عامًا دور براد هاميلتون، الذى لعبه فى الأصل القاضى رينهولد، بينما لعبت زوجته السابقة جينيفر 51 عامًا، دور ملكة الجنس "ليندا باريت".