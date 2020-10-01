شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب مجد القاسم: مصر تشهد حاليا إنجازات عظيمة واعداؤها لا يريدون لها الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب مجد القاسم في تصريحات خاصة لليوم السابع إن مصر تشهد صحوة كبيرة على كل الأصعدة وأن هناك إنجازات عظيمة تحدث والأعداء دائما لا يريدون لمصر الخير.

وأضاف مجد أن مصر تتقدم وتستقر لذلك أعداء الوطن يثيرون دائما البلبلة، وأتمنى من كل مصري شرب من مياه النيل أن يحافظ على مصر ولا يسمح أن يكون أداة بيد الأعداء لتخريب بلده.

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يذكر أن إدارة "تويتر"، تجاهلت كافة دعوات التحريض والعنف والإرهاب، التى يدعو لها تابعون من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث انتشرت تغريدات اللجان الإخوانية التي تدعو للعنف وحرق مؤسسات الدولة المصرية، والإرهاب ضد الشرطة المصرية وأفرادها وضباطها، رغم كافة الضوابط التى يضعها الموقع على مستخدميه لعدم التحريض على العنف والإرهاب، ولكن يبدو أن الموقع ينتقى من يطبق عليهم هذه القواعد، فمنذ الأمس، وعشرات التغريدات من لجان الجماعة الإرهابية، تواصل تحريضها لاستخدام العنف، واللجوء إلى السلاح في وجه شرطة مصر.

عشرات التغريدات التي حملت أسماء مستعارة من مستخدمين مجهولين، استخدموا عبارات التحريض على العنف ضد الشرطة المصرية في هاشتاجات مسيئة تحمل ألفاظا نابيا، وهى سقطة جديدة لموقع التغريدات.