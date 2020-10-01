شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان نصر تظهر من جديد فى حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صفحات السوشيال ميديا صورة جديدة للفنانة المعتزلة جيهان نصر، أثناء حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية الذي أقيم على مسرح النافورة أول أمس الثلاثاء، حيث تتواجد الفنانة المعتزلة في القاهرة حالياً لقضاء إجازة لبضعة أيام قبل السفر إلى السعودية مرة أخرى.



جيهان نصر

وكان آخر ظهور للفنانة جيهان نصر في عرض مسرحية "الملك لير" بأحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس أغسطس الماضى، حيث حرصت على مشاهدة المسرحية وحضرت بصحبة ابنتيها وابنها، وكان بصحبتهم ابنة أختها، وفور انتهاء العرض التقطت بعض الصور مع الفنان يحيى الفخرانى والفنانة هبة مجدى وتم تداول الصور بكثافة وقتها.

وابتعدت جيهان نصر عن الفن منذ زواجها من الملياردير السعودى سعود الشربتلى عام 1997، بعدما شاركت فى بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات، وقدمت دور البطولة فى أكثر من عمل منها "المال والبنون 2"، "من الذى لا يحب فاطمة"، و"أسرار خاصة"، وفى السينما قدمت عددا من الأفلام منها "الكيت كات"، و"الحب فى طابا"، و"البحث عن توت عنخ آمون".

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جيهان نصر وابنائها



جيهان نصر وابنائها وابنة اختها مع هبة مجدى



جيهان-نصر-وابنائها-وابنة-اختها-مع-هبة-مجدى