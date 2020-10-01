شكرا لقرائتكم خبر عن حياة الدرديري تسخر من شائعة انتحارها بصبغة شعر: نفسى أعرف لونها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية حياة الدرديرى في تصريح لـ"الخليج 365" ،: "أنا زى الفل وقعدة مع أصحابى" ساخرة من الأخبار التى تم تداولها حول تناولها صبغة شعر قائلة: "نفسى أعرف لون الصبغة إيه .. إذ كان أنا مش بطيق ريحتها هشربها إزاى".

وأكدت الدرديرى أن شخصيتها بعيدة تماما عن تلك التي تقدم على الانتحار، موضحة أنها تناولت وجبة سمك فاسدة ، شعرت بعدها بآلام في البطن نقلت على إثرها إلى أحد مركز السموم لإجراء غسيل معدة، وهى الآن تمارس حياتها بشكل طبيعى.

Advertisements

وجاء ذلك ردا من الإعلامية حياة الدرديرى زوجة الإعلامى توفيق عكاشة، على الأخبار التى انتشرت أمس الأربعاء حول محاولتها الانتحار وتناولها صبغة شعر، ونقلها إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية، وهى الأخبار التي نفتها .