شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن مسئولى بلاده: شركاء فى أعظم سرقة بتاريخ لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم النجم اللبنانى راغب علامة، مسئولى بلاده بسرقة أموال اللبنانين، واصفا إياهم بـ"الحرامية والمجرمين"، قائلا عبر حسابه على تويتر "حرامية ومجرمين، عليهم حصانة بعد كل ما فعلوه بالشعب! من سرق أموال الناس؟ من المسئول؟! هل هناك من آدمى بين الحكام ليخرج ويقول للبنانيين من سرق أموالهم؟ إن لم يكن شريكاً فليتجرُأ أحدهم ويحمل هذه القضية! طبعاً لن يتجرّأ أحد لأنهم شركاء فى أعظم سرقة فى تاريخ لبنان".



راغب علامة

من ناحية أخرى، كشف المطرب والملحن أحمد زعيم، عن تعاونه مع النجم اللبنانى راغب علامة فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "ليه سايبنى"، من كلمات أحمد قطوط، توزيع الموسيقى جون مارى رياتشى، والثانية بعنوان "كنا حبايب"، من كلمات هيثم سليم، وتوزيع جون مارى رياتشى.

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وأضاف زعيم لـ"الخليج 365" أنه من المقرر طرح الأغنيتين خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال راغب السابقة.

وكانت آخر أعمال أحمد زعيم أغنية "اختراع" للنجم تامر حسنى ومحمود العسيلى والتى حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها حتى الآن، وهى من كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى، وقد حققت ملايين مشاهده علي يوتيوب.