شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة جون لجند تكشف سبب وفاة ابنها أثناء الولادة.. ومصادر: العائلة "مصدومة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عارضة الأزياء كريسى تيجان، أسباب فقدانها ابنها الثالث عند الولادة، حيث كانت تعاني من نزيف قوي، وتم إدخالها إلى المستشفى ليلة الأحد الماضى بعد أن عانت شهرًا من النزيف بسبب ضعف المشيمة، وقالت كريسي يوم الإثنين إنها كانت "في منتصف فترة حملها تقريبًا" ، أي حوالي 20-24 أسبوعًا، وأضاف مصدر مقرب من عائلة جون ليجند حسب الديلي ميل أن حزنهم لا يصدق ويعانون من صدمة قوية علي فقدان الطفل فالطفل بعد نصف فترة الحمل لا يعتبر جنين ولا اجهاض، بل طفل قد توفي.
وفقد المغني العالمي جون لجند ابنه الثالث اثناء ولادته، حيث أعلنت زوجته الموديل الأمريكية كريسى تيجان، وفاة ابنها الثالث من المغنى بعد لحظات من ولادته بسبب النزيف المستمر.
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We are shocked and in the kind of deep pain you only hear about, the kind of pain we’ve never felt before. We were never able to stop the bleeding and give our baby the fluids he needed, despite bags and bags of blood transfusions. It just wasn’t enough. . . We never decide on our babies’ names until the last possible moment after they’re born, just before we leave the hospital. But we, for some reason, had started to call this little guy in my belly Jack. So he will always be Jack to us. Jack worked so hard to be a part of our little family, and he will be, forever. . . To our Jack - I’m so sorry that the first few moments of your life were met with so many complications, that we couldn’t give you the home you needed to survive. We will always love you. . . Thank you to everyone who has been sending us positive energy, thoughts and prayers. We feel all of your love and truly appreciate you. . . We are so grateful for the life we have, for our wonderful babies Luna and Miles, for all the amazing things we’ve been able to experience. But everyday can’t be full of sunshine. On this darkest of days, we will grieve, we will cry our eyes out. But we will hug and love each other harder and get through it.
A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) onSep 30, 2020 at 8:58pm PDT
ونشرت تيجان على الانستجرام مجموعة من الصور التى رصدت معاناة هذه العائلة الشهيرة فى المستشفى أثناء محاولة إنقاذ ابنهما التى أعلنت فى منتصف سبتمبر الماضى حماستها لرؤيته.
ووصفت تيجان حالتها وليجند بأنهما يشعران بالصدمة والألم لأن محاولات إنقاذ الطفل لم تجد، رغم أكياس الدم التى نقلت إليها لكنها لم تكن كافية.
وأطلق الثنائى الشهير على ابنهما الراحل اسم "جاك"، ووجهت له رسالة قائلة:" وكتبت "نشعر بالصدمة وفى هذا النوع من الألم العميق الذى تسمع عنه فقط، نوع الألم الذى لم نشعر به من قبل. لم نتمكن أبدًا من وقف النزيف وإعطاء طفلنا السوائل التى يحتاجها، على الرغم من أكياس وأكياس نقل الدم. لم يكن ذلك كافيا".
وتابعت "لا نقرر أبدًا أسماء أطفالنا حتى آخر لحظة ممكنة بعد ولادتهم، قبل مغادرة المستشفى مباشرة. لكننا، لسبب ما، بدأنا في استدعاء هذا الرجل الصغير في بطني جاك. لذلك سيكون دائما جاك بالنسبة لنا. عمل جاك بجد ليكون جزءًا من عائلتنا الصغيرة، وسيظل كذلك إلى الأبد".
وأضافت "إلى جاك - أنا آسفة جدًا لأن اللحظات القليلة الأولى من حياتك قد قوبلت بالعديد من التعقيدات، بحيث لم نتمكن من منحك المنزل الذى تحتاجه للبقاء على قيد الحياة. سنحبك دائما.. شكرا لكل من أرسل لنا طاقة إيجابية وأفكارا وصلوات. نشعر بكل حبك ونقدر لك حقًا".
واختتمت رسالتها المؤثرة قائلة "نحن ممتنون جدًا للحياة التى نعيشها، ولأطفالنا الرائعين لونا ومايلز، لكل الأشياء المدهشة التي تمكنا من تجربتها. لكن كل يوم لا يمكن أن يكون مليئا بأشعة الشمس. في هذه الأيام المظلمة، سنحزن ونبكي بأعيننا. لكننا سنحتضن ونحب بعضنا البعض بقوة أكبر ونتجاوزها".
وكان قد كشف موقع ديلى ميل انتظار جون ليجند وزوجته كريسى تيجان طفلًا ثالثًا، وذلك من خلال ظهورها فى كليب Wild، حيث يظهر كبر حجم بطنها وتصدرت أغنية جون ليجند "All of Me" أفضل أغاني على مستوى العالم محققة عدد مرات استماع تخطت مليار مرة و700 مليون مشاهدة.
وكشف جون ليجند وزوجته مؤخرا عن كيفية قضاء حياتهما مع الحجر الذاتى الصحى كوقاية من كورونا حينما كشفت تيجان في البداية علي أنهما كعائلة باتوا يقضوا وقتهم كلهم معاً، مؤكدة علي أنها لأول مرة في حياتها تشعر بأنها أصبحت "ست بيت وزوجة" فقط، وذلك بسبب عدم وجود ما يشغلها عن عائلتها وأبنائها.
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