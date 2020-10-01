شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تهنئ منى زكى على فيلم "الصندوق الأسود": هتكسرى الدنيا زى عادتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة أنغام على تهنئة النجمة منى زكى على طرح فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، حيث أعادت نشر بوستر الفيلم عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "ألف مبروك يا حبيبتى هتكسرى الدنيا زى عادتك"، الذى كشفت عن البوستر الرسمى له أمس، ومن المقرر طرحه قريباً فى دور العرض المصرية، وهو من بطولة محمد فراج، ومصطفى خاطر.



انغام

وتجسد منى زكى دور ياسمين، حيث يكسر سكون إحدى الليالى الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شىءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهم لكن بلا جدوى، فإلى أى مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذى يشهد عودة منى زكى للسينما بعد غياب أربع سنوات.

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري.

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وفيلم "الصندوق الأسود" تدور أحداثه حول تورط منى زكى خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل "هجام" ويجسده الفنان محمد فراج و"سارق"، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.

وتعود منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، بهذا الفيلم، وكانت قد كشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون من النجوم، تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

وفي يوليو الماضي، بدأ المخرج محمود كامل في مونتاج فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى استعدادا لطرحه في السينمات قريباً حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة للفيلم، بعد قرارات الحكومة المصرية بفتح السينمات بنسبة 25%، وأوشك مخرج العمل على الانتهاء من مراحل المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم.