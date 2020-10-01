شكرا لقرائتكم خبر عن مها سليم: كل المنتجين فى مصر بيشتغلوا وسوق الإنتاج يشهد حالة رواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المنتجة مها سليم أن فكرة وجود احتكار فى سوق الإنتاج الفنى بمصر غير موجودة على الإطلاق، مضيفة أن المنتجين يقدمون أعمالهم سواء بالشراكة مع الشركة المتحدة أو بمفردهم وجاء ذلك رداً على ما تروج له قنوات الاخوان وإعلام المخابرات التركية من أكاذيب وادعاءات بوجود احتكار للسوق الفنى فى مصر من قبل شركة إنتاج واحدة.

وأشارت مها سليم، لـ"الخليج 365"، إلى أن ما يتم الترويج له من قنوات الإخوان من أكاذيب ما هو إلى محاولة لإفساد المشهد كما اعتادوا، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى السوق، يعد كيان يتساوى مع كيانات كانت موجودة مثل قطاع الإنتاج فى التليفزيون المصري، وصوت القاهرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وشددت مها سليم على أن كل المنتجين في مصر يعملون قائلة: "أنا بشتغل وجمال العدل بيشتغل وطارق الجناينى بيشتغل وممدوح شاهين بيشتغل، وكل المنتجين فى مصر شغالين"، موضحة أنها أنتجت عددا من الأعمال خلال تواجد الشركة المتحدة فى المشهد الفنى منها "شبر مية" بالشراكة مع المتحدة، وأذيع مسلسلها وتم بيعه عن طريقهم، واصفة التعاون مع المتحدة بـ"الهايل".

ووصفت المنتجة سوق الإنتاج فى مصر بأنه يشهد حالة رواج لولا انتشار فيروس كورونا الذى عطل العديد من الأعمال، موجهة الشكر لشركة سينرجى على تعاونها المثمر والتعامل باحترام واحترافية، لافتة أنه ليس شرطا أن يلاقى أى عمل إقبال القنوات، قد يكون العمل غير مناسب سواء لمحتواه أو وقته أو أى أسباب أخرى، وليس للشركة المتحدة دخل فى ذلك".