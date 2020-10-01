شكرا لقرائتكم خبر عن آشر يعلن استقبال مولودته الثالثة من صديقته.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمي آشر عن استقباله لمولودته الجديدة من حبيبته، ونشر صورة لمولودته وهو يمسك يديها، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا : "نحن نشعر بالحب والامتنان لوصول ابنتنا الجميلة Sovereign".، ليست هي جميلة"، وتعد هذه الطفلة هي ثالث ابنة لـ آشر، حيث لديه ولدين من زوجته السابقة من قبل.



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وطرح المغني آشر أغنية جديدة بعنوان "I Cry" وهي الأغنية التي يحث فيها الرجال على إظهار عواطفهم، خاصة بعد وفاة جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، وقال آشر إن الأغنية مستوحاة من رغبته في تعليم أبنائه أنه من الجيد الإفصاح والتعبير عن المشاعر، موضحا أنه نشأ على اعتقاد خاطئ وهو أن الرجال يجب أن تظهر القوة وتخفي مشاعر الضعف والبكاء.

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المغني الأمريكي آشر شوهد مؤخرا يكسر الملل بنزهة علي الدراجة بصحبة صديقته الجديدة جنيفر جويكوتشيا وكلبه حيث رصدتهما عدسات المصوريين وهما يتجولان في شوارع لوس أنجلوس مرتدين الكمامة غير طيبة عبارة عن شال علي منطقة الأنف والفم.

تأتي علاقة آشر وصديقته الجديدة بعدما انفصل عن زوجته جريس ميجال والتى قدمت إلى المحكمة فى جورجيا وأعلنت "يو إس ويكلى" أنها أكدت الإجراء القانونى.

آشر وكريس ميجال بدأت علاقتهما فى عام 2009 عندما كانا يعملان معا على أحد المشروعات الموسيقية، بينما تزوجا فى سبتمبر عام 2015 بعد قصة حب قوية، وكانت علاقتهما محط تركيز وسائل الإعلام الفنية من اليوم الأول لإعلان زواجهما.

وكان المغنى الأمريكى الشهير "أشر" زار مصر وسافر إلي واحة سيوة للاستمتاع بإجازته وقضاء عدة أيام وسط الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة التى تتميز بها سيوة وحرص أشر على توثيق تلك الزيارة بنشر صور له عبر "إنستجرام".