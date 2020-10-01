شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يدخل هذا الأسبوع قائمة billboard hot 100 بأغنيته الجديدة " HOLY " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النجم العالمي جاستين بيبر هذا الأسبوع قائمة " billboard hot 100 " وذلك بأغنيته الجديدة " HOLY " التي قدمها مع النجم العالمي تشانس ذا رابر، حيث وصلت أغنيتهما للمركز الثالث بالقائمة التى تضم أهم و أشهر نجوم الغناء فى العالم ، وهو ما أكده موقع "بيلبورد".
و قائمة " Billboard Hot 100 " هى ترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة.
وكانت أغنية " HOLY " قد دخلت ايضا قائمة "Official Irish Singles Chart" هذا الأسبوع حيث وصلت الأغنية للمركز الرابع على الرسم البيانى للأغانى السينجل فى ايرلندا، وهى القائمة التى تضم 50 نجم من نجوم الغناء .
كلمات احدى مقاطع الأغنية :
[Verse 1: Justin Bieber]
I hear a lot about sinners
Don't think that I'll be a saint
But I might go down to the river
'Cause the way that the sky opens up when we touch
Yeah, it's making me say
[Chorus: Justin Bieber]
That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Feels so holy, holy, holy, holy, holy
On God
Runnin' to the altar like a track star
Can't wait another second
'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Feels so holy
[Verse 2: Justin Bieber]
I don't do well with the drama
And, no, I can't stand it being fake
(No, no, no, no, no, no, no, no)
I don't believe in nirvana
But the way that we love in the night gave me life
Baby, I can't explain
[Chorus: Justin Bieber]
That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Feels so holy, holy, holy, holy, holy
On God
Runnin' to the altar like a track star
Can't wait another second
'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me
Feels so holy
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