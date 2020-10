شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يدخل هذا الأسبوع قائمة billboard hot 100 بأغنيته الجديدة " HOLY " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النجم العالمي جاستين بيبر هذا الأسبوع قائمة " billboard hot 100 " وذلك بأغنيته الجديدة " HOLY " التي قدمها مع النجم العالمي تشانس ذا رابر، حيث وصلت أغنيتهما للمركز الثالث بالقائمة التى تضم أهم و أشهر نجوم الغناء فى العالم ، وهو ما أكده موقع "بيلبورد".

و قائمة " Billboard Hot 100 " هى ترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة.

وكانت أغنية " HOLY " قد دخلت ايضا قائمة "Official Irish Singles Chart" هذا الأسبوع حيث وصلت الأغنية للمركز الرابع على الرسم البيانى للأغانى السينجل فى ايرلندا، وهى القائمة التى تضم 50 نجم من نجوم الغناء .

كلمات احدى مقاطع الأغنية :

[Verse 1: Justin Bieber]

I hear a lot about sinners

Don't think that I'll be a saint

But I might go down to the river

'Cause the way that the sky opens up when we touch

Yeah, it's making me say

[Chorus: Justin Bieber]

That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy, holy, holy, holy, holy

On God

Runnin' to the altar like a track star

Can't wait another second

'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy

[Verse 2: Justin Bieber]

I don't do well with the drama

And, no, I can't stand it being fake

(No, no, no, no, no, no, no, no)

I don't believe in nirvana

But the way that we love in the night gave me life

Baby, I can't explain

[Chorus: Justin Bieber]

That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy, holy, holy, holy, holy

On God

Runnin' to the altar like a track star

Can't wait another second

'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy