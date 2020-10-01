شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى: ستظل مصر أم الدنيا دائما وأتمنى لها الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المطرب اللبنانى عاصى الحلاني عن حبه لمصر، متمنيا لها دوام الاستقرار، قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "أتمني أن تكون مصر دائما في حالة من الاستقرار وسوف تظل مصر أم الدنيا التي دائما نقول عنها بلبنان وهي بلاد كتير بحبه جدا"، وتابع : "عندي نقطة ضعف اتجاه شعب مصر الغالي علي قلبي".

وأضاف عاصي أن هناك أغنية جديدة لمصر بعنوان "ايوه يا مصريين" وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقي زووم، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب شعب مصر.

من ناحية أخرى، احتفل عاصى مؤخرا بحصد نجاح أغنيته "بعشقك"، التى طرحها على موقع "يوتيوب" منذ أشهر قليلة وصورها على طريقة الفيديو كليب، 3 ملايين من المشاهدات فى وقت قصير من طرحها، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.

يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى طرح أغنيتين، الأولى أغنية "رجعتينى لبدايتى"، وهى من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، والثانية "على مين متكلين"، من كلمات ‎طليع حمدان، وألحان ‎عاصى الحلاني، وتوزيع ‎طونى سابا، وماستر ‎محمد المقهور".