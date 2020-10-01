شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر: الإخوان الإرهابية تسيطر على السوشيال.. وعلى تويتر حذف تغريداتهم المحرضة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة مادلين طبر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الإخوان يسيطرون علي الفيس بوك وأن تعليقتها الداعمة لمصر تحذف بسبب لجانهم الإليكترونية التي ترسل تقارير ضد ما أكتب علي صفحتي الشخصية، وهذا ما يدل على أنهم لهم سيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت مادلين طبر إلى أن تويتر يجب عليه أن يحترم رغبة مصر والمصريين في الاستقرار والتنمية وألا يترك نفسه للتحول إلى منصة للجماعة الإرهابية تستخدمها لأهوائهم، موضحة أن العالم كله لا يسمح لأحد بالترويج للعنف والتحريض على أجهزة الدولة ويجب على تويتر أن يعي ذلك ويحذف أي تغريدة تحتوي على عنف أو تحريض ، فهذه هي مبادئ الإنسانية ولا يجب أن يتحول إلى بوق لجماعات لا يهمها سوى خراب البلاد.

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يذكر أن إدارة "تويتر"، تجاهلت كافة دعوات التحريض والعنف والإرهاب، التي يدعو لها تابعون من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث انتشرت تغريدات اللجان الإخوانية التي تدعو للعنف وحرق مؤسسات الدولة المصرية، والإرهاب ضد الشرطة المصرية وأفرادها وضباطها، رغم كافة الضوابط التى يضعها الموقع على مستخدميه لعدم التحريض على العنف والإرهاب، ولكن يبدو أن الموقع ينتقى من يطبق عليهم هذه القواعد، فمنذ الأمس، وعشرات التغريدات من لجان الجماعة الإرهابية، تواصل تحريضها لاستخدام العنف، واللجوء إلى السلاح في وجه شرطة مصر.

عشرات التغريدات التي حملت أسماء مستعارة من مستخدمين مجهولين، استخدموا عبارات التحريض على العنف ضد الشرطة المصرية في هاشتاجات مسيئة تحمل ألفاظا نابيا، وهى سقطة جديدة لموقع التغريدات.