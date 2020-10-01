مي عمر ترد على حقيقة تجسيدها لشخصية فاتن حمامة

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة مي عمر، حقيقة الأخبار التي انتشرت حول تمنيها تجسيد شخصية النجمة الراحلة فاتن حمامة في عمل فني.

وقالت مي، خلال مقابلتها مع برنامج Lite Show المُذاع على قناة "الحياة":" فاتن حمامة فنانة عظيمة وعملت أعمال عظيمة، وأنا قولت نفسي اسيب تاريح زي اللي هي سبته، وعامة مش بحب ان حد يجسد سيرة ذاتية".

على جانب آخر قالت مي عمر، إنها ستشارك في مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر المنافسة به في السباق الرمضاني المقبل، دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

وتخوض الفنانة مي عمر، أولى بطولاتها المطلقة في علام الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومن المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى.