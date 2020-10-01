بالصور.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية هبة مجدي بعيد ميلاد والدتها، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام".

هبة مجدي

هبة مجدي أحضرت لوالدتها قالب تورتة مميز، وظهرت الفنانة المصرية وزوجها الفنان محمد محسن في الصور، وهما يمنحان والدتها القبلات، لتهنئتها بعيد ميلادها.

هبة مجدي

Advertisements

وعلقت هبة على الصور، بقولها: "يا يوم جديد وعيد سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا، وتفضلي جنبي العمر كله".

هبة مجدي

يذكر أن الفنانة المصرية هبة مجدي قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، محمود البزاوي، أيتن عامر، إدوارد، نهال عنبر، وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.