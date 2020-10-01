شريف دسوقي يستنجد بالشرطة بعد تعرضه لاعتداء من مجهول

رنا صلاح الدين - تعرض الفنان المصري شريف دسوقي لمحاولة اعتداء من مجهول، باستخدام "الشوم"، وهو ما دفعه للاستنجاد بالشرطة.
شريف دسوقي كان متواجدا برفقة اسرته في أحد المطاعم في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، فظهر له شخص مجهول ظن أنه عامل ركن السيارات المتواجد في المكان، فذهب إليه ليعطيه مفتاح السيارة، لكنه رفض وحدثه بأسلوب غير لائق.
الفنان المصري قال: "هذا الشخص قام بالرد عليا بأسلوب خارج عن الأدب أمام أسرتي وقام بفتح باب سيارتي رغبة منه في التعدي عليا.. وأسرع لإحضار شومة".
وأضاف: "وبعد علم صاحب المطعم بالواقعة حاول أن يقوم بتهدئة الموقف.. وقمت بإبلاغ للنجدة لاتخاذ اللازم مع هذا المجهول".
وبالفعل وصلت قوات الأمن سريعا لإنقاذه، وتم فتح تحقيق حول الواقعة.
يذكر أن الفنان شريف دسوقي كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بـ 100 وش"، وهو من بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين.
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