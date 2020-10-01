رسالة من أنغام لـ منى زكي بعد طرح بوستر فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"

رنا صلاح الدين - وجهت النجمة المصرية أنغام، رسالة تهنئة للفنانة منى زكي، بعدما طرحت الأفيش الدعائي لفيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت أنغام، صورة البوستر عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة:"ألف مبروك يا حبيبتى هتكسرى الدنيا زى عادتك".

انغام

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

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يشارك في بطولة "الصندوق الأسود" كل من الفنانة منى زكي، ومحمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

وكانت قد أحيت النجمة أنغام، الأيام الماضية حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

ولكن لم تسلم أنغام من الانتقادات فيما يخص إطلالتها، حيث ارتدت فستانًا أخضر اللون، أظهرها بزيادة وزن ناحية البطن، وهو ما جعلها تتعرض للانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن إطلالتها هذه المرة لم تكن موفقة، على الرغم من أن حفلاتها الأخيرة التي أحيتها قبل انتشار فيروس كورونا ظهرت وهي في كامل إناقتها.