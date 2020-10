خالد منصور معلق كوميدي في برنامج "يلا نتعشى" على OSN

رنا صلاح الدين - اختارت شبكة OSN الكوميدي المصري خالد منصور ليكون المعلق الصوتي لبرنامجها الأصلي "يلا نتعشى"، وهو النسخة العربية من البرنامج الشهير Come Dine With Me الذي ستقدّمه الشبكة في أكتوبر المقبل، ليكون أحد أول أعمالها الأصلية التي ستعرضها هذا العام.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشبكة الاستراتيجية لتطوير خدماتها بشكل يتناسب مع الحاجة لتوفير محتوى محلي يتناغم مع ثقافة المنطقة ويرتقي لتطلعات جمهورها، حيث يهدف البرنامج إلى توفير محتوى عربي ترفيهي فريد مع وجوه عربية للمشاهدين في المنطقة.

ووقع الاختيار على خالد بسبب مهارته في الاستخدام المتنوع لصوته وشخصيته المرحة، علاوة على كونه موهبة معروفة في المنطقة وخياراً مثالياً لدور المعلق الصوتي الكوميدي، وسيكون المشاهدون على موعد مع عمل ممتع عند عرض البرنامج حصرياً هذا الخريف.

ويتمثل دور خالد في البرنامج بإضافة لمسة من الطرافة على المنافسة بين المشاركين بإلقاء تعليقاتٍ مضحكة تضفي المزيد من الكوميديا على الأجواء. كما سيقدم خالد المتسابقين ويعطي لمحة عنهم بصورة فكاهية، ليسلّط الضوء على الجوانب الخفية من شخصياتهم، ما يسمح للجمهور بالتعرف إليهم بشكل أفضل. وستتخلل الدعابات الجريئة فقرات البرنامج والمقابلات مع المتسابقين، لتنتقد هفواتهم ونقاط ضعفهم وتنطق بما يجول في أذهان المتابعين سراً.

وبدأ خالد مسيرته كممثل صوتي في الإعلانات التجارية ثم رسخ مكانته كفنان كوميدي، حيث شارك في برنامج «البرنامج» والمسلسل الكوميدي الكبير أوي، إلى جانب فيلم إكس لارج، بالإضافة إلى تقديمه برنامج المقالب التجربة الخفية، تلاه برنامج SNL بالعربي وهو عمل أصلي من إنتاج OSN.

كما قام بإجراء مقابلات مع مشاهير عالميين على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ88.