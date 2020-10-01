ريم البارودي تستقبل شهر أكتوبر بهذا الدعاء

رنا صلاح الدين - استقبلت الفنانة المصرية ريم البارودي شهر أكتوبر، الذي بدأ اليوم الخميس، بدعاء لله أن يجعله شهر خير.

الفنانة المصرية نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

ريم أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "1/10/2020 شهر جديد لا نعلم خفاياه ولكننا نعلم من مدبره ونثق به اللهم اجعله خيراً وأذقنا السعاده فيه وأبعد عن كل شر وسوء ومرض".

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ريم البارودي

وكانت الفنانة ريم البارودي قد خرجت عن صمتها لترد على اتهام البعض لها بـ"الدلع" بسبب "اعوجاج" فمها، الذي يلاحظه الكثير من الجمهور ويتهمها دائمًا بأنها "بتدلع".

وقالت ريم، خلال لقائها في برنامج "من مصر" تقديم عمرو خليل وريهام إبراهيم، المذاع عبر قناة cbc، إن ما يتردد غير صحيحًا وأن لديها عيب خلقي في فمها وهو ما يجعل الجمهور يتهمها بـ"الدلع".