محمد صبحي يروي موقف مؤثر جمعه بمحمود المليجي في كواليس "انتهى الدرس يا غبي"

رنا صلاح الدين - روى الفنان المصري محمد صبحى تفاصيل موقف مؤثر جمعه بالفنان الراحل محمود المليجى، وذلك خلال عرض مسرحيتهما "انتهى الدرس يا غبى".

صبحي نشر صورة تجمعه بالمليجي، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، وعلق قائلا: "موقف لا يمكن أنساه في كواليس مسرحية انتهى الدرس يا غبى كنت وقتها عايز أضيف جملة أو أضيف إفيه يضحك بس كنت محرج جداً من أستاذ محمود المليجى إنى ازود فى كلامى وهو موجود فكنت بسكت".

وأضاف: "مرة دخل الأوضة عندى وقالى بعنف وبطريقته المعروفة.. إنت بتكون عايز تقول حاجات وبتسكت ليه ! كاتم اللى جوّاك ليه يا ابنى إحنا ماشيين احنا دلوقتي موجودين عشانكم أنت اللى لازم تطلع قول اللى فى نفسك.. بكيت وقتها وحضنته لا يمكن أنكر أننا نتاج هذا الجيل العظيم".

محمد صبحي ومحمود المليجي

ومسرحية "انتهى الدرس يا غبى" من بطولة محمد صبحي، وهناء الشوربجي، ومحمود المليجي، وتوفيق الدقن، والتي تم إنتاجها عام 1975، وهي من تأليف لينين الرملي، وإخراج السيد راضي.