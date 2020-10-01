بهاء سلطان.. مطرب حرمه "شرط جزائي" من الغناء

يحتفل المطرب المصري بهاء سلطان، الخميس، بيوم مولده الـ48، حيث ولد في 1 أكتوبر 1972.



ولد بهاء سلطان بمنطقة حدائق القبة في القاهرة لأب مصري وأم بحرينية، والتحق بالشعبة العلمية في مرحلة الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس من كلية التربية الموسيقية.

بدايته الفنية، كانت عندما التقى الفنان المصري مصطفى كامل وأُعجب بصوته ووجد فيه مشروع نجم غنائي سيغيّر من الغناء العربي ويرتقي به، فعرّفه على المنتج المصري نصر محروس وسرعان ما اقتنع الأخير بموهبة سلطان، حيث بدأ هذا الثنائي بتقديم عدد من الأغنيات الناجحة.

انطلاقة سلطان الأولى كانت من خلال ألبوم فري مكس 1 بأغنية "إحلف" من كلمات مصطفى كامل عام 1998 تلتها أغنية "بايننا" من ألبوم فري مكس 2 عام 2000، وبعدها إصدارات عديدة واحتل في عام 2011 المركز الأول بين المطربين المصريين الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل".





لكن بمرور الوقت بدأت الأزمات تدب بين سلطان ومحروس ولم يستطع "سلطان" الغناء لسنوات طويلة، أو يبتعد عن "محروس" لوجود شرط جزائي في العقد الموقع بينهما لم يقدر الأول على دفعه وفسخ العقد.

في 17 من شهر سبتمبر الماضي، أعلن بهاء سلطان، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس وشركة فري ميوزيك بحكم قضائي، وهو العقد الذي تسبب في عدم إطلاقه أي أغنيات واختفائه عن الساحة منذ سنوات عدة، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.





وخلال تلك الفترة التي سبقت الحكم، تقدم بهاء سلطان، بأكثر من إنذار لنصر محروس من أجل تنفيذ التعاقد وإنهاء الألبوم الأخير وطرحه بالأسواق وتحديد مدة للانتهاء منه شهر ديسمبر 2014، إلا أن "محروس" لم ينه التعاقد إلا بعد أن يدفع بهاء سلطان 1.5 مليون دولار كشرط جزائي من أجل أن يتركه يرحل عن شركته.

في المقابل، نفى نصر محروس، لصحيفة "الوطن" المصرية، فسخ تعاقده مع "سلطان"، وأنّ المحكمة الاقتصادية رفضت الدعوى التي أقامها بهاء سلطان ضده، وألزمته بتنفيذ التعاقد الموقع بين الطرفين، وتنفيذ ملحق العقد.

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وأوضح محروس أنّه يتبقى لـ"بهاء" تقديم ألبومين غنائيين، أحدهما العام الجاري وآخر يُقدمه العام المُقبل، ليصبح بعدها حرًا بعيدًا عن الشركة.





في 28 سبتمبر الماضي، قال المنتج نصر محروس، إن مشكلة بهاء سلطان أنه لا يأخذ قراره من نفسه ولكن بـ"يسمع لناس"، وإذا رغب في ترك الشركة فاليتركها بالمعروف ولا يطلق لجان إلكترونية لسبه.

وأضاف "محروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن بداية خلافة مع بهاء سلطان كانت في 2014، بسبب مطالبته بغناء 4 أغاني ولكنه رفض الغناء، وجرى إنذاره عدة مرات ولكنه لم يمتثل لهذا الأمر.





وأشار إلى أنه بسبب هذا التجاهل جرى رفع دعوى قضائية لإعطاء الشركة حقوقها، "أنا متمناش التحطيم لأي حد، بهاء سلطان مش عاوز يكمل، هو مضى مع روتانا وبينه وبيني عقد، إزاي يعمل كدة فى عز مشكلتي معاه؟".

وكان يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، قد قال إن الحكم الصادر في قضيته مع المنتج نصر محروس، في صالح موكله بانتهاء العقد بسبب مرور سنوات التعاقد، ولا يلزم بهاء إلا بتسجيل 4 أغنيات فقط.





وأضاف "إبراهيم" لصحيفة "الوطن"، إن نصر محروس تسبب في خراب كبير لـ "بهاء"، طيلة السنوات الماضية، وأن العقد الذي وقعه المطرب ينتهي عام 2014 مقابل تسجيل 3 ألبومات سجل منها "بهاء" ألبومين.

وأضاف المحامي: "نصر رفض الألبوم الثاني وقال إنه لم يصدر، في حين أننا أثبتنا صحة الألبوم وأكواد طرح الألبوم عبر المنصات وشركات الاتصالات، أما الألبوم الثالث فقد مر وقت طرحه، ونصر لم يوفر لبهاء الكلمات والاستوديو لكي يسجل".