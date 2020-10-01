الساهر لـ "فوغ": حملت العراق في صوتي إلى أقاصي العالم

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ظهر الفنان القدير كاظم الساهر على غلاف مجلة "فوغ" العربية بطلة كلاسيكية لكن جديدة عما اعتاد عليها جمهوره.

ونشرت مجلة "فوغ" في نسختها العربية للرجال صورة لغلاف مجلتها التي يتصدرها قيصر الأغنية العربيّة كاظم الساهر، وبدا بجاكيت من الجوخ باللونين الأبيض والأسود وكنزة سوداء لتحافظ على رصانة أسلوبه الأنيق.

وخضع الساهر لجلسة تصوير في إسبانيا، وفي الحوار الحصري معه، تحدّث الساهر عن بلده العراق بالقول "حملت العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب".

وأضاف: "دمرت الحرب الفنانين العراقيين... كان الظرف السياسي مؤذيًا جدًا، لكنني كنت دائمًا مصرًا على المضي قدمًا مؤمنًا بأن الضربة التي لا تموّتني تقوّيني".