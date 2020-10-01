الساهر لـ "فوغ": حملت العراق في صوتي إلى أقاصي العالم

ظهر الفنان القدير كاظم الساهر على غلاف مجلة "فوغ" العربية بطلة كلاسيكية لكن جديدة عما اعتاد عليها جمهوره.
ونشرت مجلة "فوغ" في نسختها العربية للرجال صورة لغلاف مجلتها التي يتصدرها قيصر الأغنية العربيّة كاظم الساهر، وبدا بجاكيت من الجوخ باللونين الأبيض والأسود وكنزة سوداء لتحافظ على رصانة أسلوبه الأنيق.
وخضع الساهر لجلسة تصوير في إسبانيا، وفي الحوار الحصري معه، تحدّث الساهر عن بلده العراق بالقول "حملت العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب".
وأضاف: "دمرت الحرب الفنانين العراقيين... كان الظرف السياسي مؤذيًا جدًا، لكنني كنت دائمًا مصرًا على المضي قدمًا مؤمنًا بأن الضربة التي لا تموّتني تقوّيني".
كانت هذه تفاصيل خبر الساهر لـ "فوغ": حملت العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.