شمس عن الشيخ صباح الأحمد الجابر: "الكويت حزينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونشرت شمس صورة لأمير الكويت الراحل، وعلقت: "وداع الأب صعب وإنت كنت أبونا، الكويت حزينة".

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و كان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن اليوم وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عامًا، وهو الحاكم الخامس للكويت بعد استقلالها عام 1961، وقد تسلّم مقاليد الحكم عام 2006.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن ولي عهد البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستورية أميرًا لدولة الكويت غدًا أمام البرلمان، خلفًا للراحل