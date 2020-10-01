بعد 6 أسابيع بدور العرض.. "توأم روحي" يتجاوز 10 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "توأم روحي" 10 ملايين جنيه، بعد 6 أسابيع بدور العرض السينمائي. الفيلم حقق حتى الآن إيرادات قدرها 10 مليون 538 ألف 922 جنيه، ويتنافس مع فيلمين آخرين هما "زنزانة 7"، و"الغسالة". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والإجراءات الاحترازية التي تتضمن أن تعمل دور العرض السينمائي بـ 25% من طاقتها الاستيعابية. فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

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