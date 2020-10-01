الفنان الكويتي طلال سام يشارك في مشروع "إكس" للأفلام القصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الفنان الكويتي طلال سام، لطرح سلسلة من الأفلام القصيرة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، من إنتاج شركة "بالمخبة" بعنوان "إكس".

ونشرت الشركة المنتجة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، فيديو تشويقي يتضمن الأفلام التي يقوم ببطولتها عدد من الفنانين الشباب، وتم تصوير المشاهد بالكامل في الكويت

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والأفلام بطولة طلال سام، وعبدالرحمن اليحيوح، ومجموعة من الفنانين الكويتين، وتظهر أحداث السلسلة في إطار من الإثارة والتشويق، وبطلة الفيلم الأول هي الفنانة الكويتية هبة الدري.

طلال سام شارك في ٤ أعمال مسرحية مع المخرج محمد الحملي ومنهم مسرحية "سوبر آر" ويعتبر من أشهر نجوم التواصل الاجتماعي بالكويت.