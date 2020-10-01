إليسا تواصل دعمها في التوعية من سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

واصلت الفنانة اللبنانية إليسا، دعمها من أجل التوعية من مرض سرطان الثدي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وعلقت: "شهر تشرين الأول، شهر بيعنيلي كتير، هوي شهر التوعية من سرطان الثدي اللي لازم يكون واجب على كل شخص بهالمجتمع لنساعد بعض أكتر ونحمي كل إمرأة من المرض، كرمال كل اللي بيحبوها"

وكانت إليسا قد أعلنت العام الماضي إصابتها بمرض سرطان الثدي، من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي أظهرت من خلاله معاناتها في رحلة العلاج من المرض.