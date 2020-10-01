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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
واصلت الفنانة اللبنانية إليسا، دعمها من أجل التوعية من مرض سرطان الثدي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وعلقت: "شهر تشرين الأول، شهر بيعنيلي كتير، هوي شهر التوعية من سرطان الثدي اللي لازم يكون واجب على كل شخص بهالمجتمع لنساعد بعض أكتر ونحمي كل إمرأة من المرض، كرمال كل اللي بيحبوها"
وكانت إليسا قد أعلنت العام الماضي إصابتها بمرض سرطان الثدي، من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي أظهرت من خلاله معاناتها في رحلة العلاج من المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تواصل دعمها في التوعية من سرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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