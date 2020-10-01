تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" بعد 9 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "الغسالة" 14 مليون جنيه، بعد 9 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 14 مليون 361 ألف 911 جنيه، ويتنافس "الغسالة" مع فيلمين آخرين هما "توأم روحي"، و"زنزانة 7". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والإجراءات الاحترازية التي تتضمن أن تعمل دور العرض السينمائي بـ 25% من طاقتها الاستيعابية. فيلم "الغسالة" تدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، شيرين رضا، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.

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