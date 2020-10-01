سامح حسين يعلن عن الموسم الثاني من مسرحية المتفائل

أعلن الفنان سامح حسين عن مواعيد عرض مسرحيته " المتفائل" ، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".
نشر سامح صورة من عرض السنة الماضية ، وعلق عليها قائلاً: مسرحيه الكوميديه الإستعراضيه المتفائل للسنة التانية على المسرح القومى بالعتبة ،تعرض أيام الخميس والجمعه والسبت و الأحد من كل أسبوع إن شاء الله في تمام الساعه 8 مساءاً .
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المسرحية مأخوذة من رواية " كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وتدورأحداثها حولشاب برىء عاش وترعرع فى منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين، قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، مما عزله عن العالم الخارجي وجعله يتوسم الخير في الجميع، ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية، المسرحية، إخراج إسلام إمام، بطولة: سامح حسين، سهر الصايغ، أمجد الحجار، زكريا معروف، ومجموعة من شباب المسرح القومي، استعراضات ضياء شفيق، موسيقى والحان هشام جبر.
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ويذكر أن أخر أعمال الفنان سامح حسين كانت في فيلم " عيش حياتك" الذى تم عرضه في فبراير من العام الماضي،تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة. ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، وشارك سامح في البطولة: ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.
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