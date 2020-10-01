صورة مريم عامر منيب برفقة والدها

نشرت الفنانة مريم عامر منيب، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ظهرت مريم برفقة والدها الفنان الراحل عامر منيب وأشقائها، وتفاعل الجمهور مع المنشور داعين لوالدها بالرحمة والمغفرة. جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مريم عامر منيب أغنية "عامل إيه في حياتك"، التي تخطت حاجز الـ30 مليون مشاهدة، كلمات تامر محروس، ألحان عمرو مصطفى.

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