نجلاء بدر برفقة يسرا في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها في احدث ظهور لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" . وظهرت نجلاء برفقة الفنانة يسرا ، محمود العسيلي Advertisements ونسرين امين بالاضافة الى عدد من الاصدقاء ، وعلقت نجلاء على المنشور قائلة "الناس الحلوة صورة منورة" . ونسرين امين بالاضافة الى عدد من الاصدقاء ، وعلقت نجلاء على المنشور قائلة "الناس الحلوة صورة منورة" . ويشار الى أن أخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مسلسل "الفتوة" الذي خاض السباق الرمضاني لهذا العام وحاز على اعجاب الكثير من الجمهور ، بطولة الفنان ياسر جلال ، احمد صلاح حسني ورياض الخولي ، تاليف هاني سرحان ، اخراج حسين المنباوي وانتاج شركة سينرجي . الفنانة نجلاء بدر مسلسل "الفتوة" الذي خاض السباق الرمضاني لهذا العام وحاز على اعجاب الكثير من الجمهور ، بطولة الفنان ياسر جلال ، احمد صلاح حسني ورياض الخولي ، تاليف هاني سرحان ، اخراج حسين المنباوي وانتاج شركة سينرجي .

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