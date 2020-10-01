بالصور..مسنة بريطانية تدعم الجيش الأبيض بمواجهة كورونا على طريقتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ 7 دقائق

يستمر عطاء كبار السن من البريطانيين في دعم بلادهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد بالعطاء، وآخرهم السيدة “مارجريت سيمان” البالغة من العمر 91 عاما.

وعكفت الجدة البريطانية على صنع مجسمات من الصوف لدعم الفرق الطبية في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء في البلاد.



وسلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء على إنجاز “سيمان”، التي تمكنت من صنع مشغولات ومجسمات من الصوف، تجسد مجموعة من المشاهد من داخل مستشفيات الرعاية البريطانية، لدعم العاملين بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS).

ونشرت الصحيفة صورا لمجموعة من مشغولات السيدة البريطانية، وأفادت بأنها استخدمت في صنع تلك المشغولات 34 كرة من الصوف.

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وعكفت الجدة “مارجريت” لمدة 3 أشهر كاملة لصناعة المجسمات، وعنونتها باسم مستشفى (Knittingale).



وأوضحت الصحيفة أن السيدة جسدت من خلال تلك المشغولات، 59 شخصية من الصوف، للأطباء ومرضى وممرضين.

يأتي ذلك بالإضافة لإبداعها في صناعة مجسمات مميزة، لقسم الطوارئ بالمستشفى، وأجهزة الأشعة السينية، والعيادات، حتى أنها شغلت من الصوف طائرة إسعاف مروحية ومقهى.



وقامت السيدة “سيمان” بوضع مشغولاتها في معرض بالمدينة التي تعيش بها، وهي مدينة “نوريتش سيتي”، على أن توجه عائدات تلك المشغولات كتبرعات لدعم المنظومة الطبية البريطانية.

