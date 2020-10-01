تراند اليوم : بالفيديو – 10 أغاني في مشوار بهاء سلطان صنعت منه أسطورة

يحتفل الفنان بهاء سلطان في الأول من أكتوبر بعيد ميلاده، وهذا العام بالتحديد مع الأخبار عن بدء حل أزمته مع المنتج نصر محروس بعد صراع استمر 6 سنوات، بحكم قضائي، يجعلنا نأمل في العودة لسماع صوته يشدو بأغاني جديدة تضيف لتاريخه الفني.

وبهذه المناسبة، نتذكر سوياً 10 أغاني أثرت في تاريخ بهاء سلطان الفني وتاريخ ذكرياتنا معه:

كانت البداية قوية لبهاء سلطان، فمشهد شعره المتطاير فوق المسرح أمام الأهرامات محفور بالذاكرة، هل تدرك أنه مر 21 عاماً منذ طرح الأغنية؟

تعد هذه الأغنية ميثاق للحب بكل وعودها البسيطة للحبيبين.

من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام عبده وتوزيع أشرف عبده.

للتأكيد على استحقاق النجومية، أصدر سلطان في 2001 ألبوم “3 دقايق”، وبالتأكيد يرتبط هذا الألبوم معك بالعديد من ذكريات الدراسة، إن لم تكن من جيل الألفية الثالثة! ومن بينه أغنية “ما يردش” التي يتعامل فيها مع دلع حبيبته بصبر.

من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع محمد مصطفى.

من نفس ألبوم “3 دقايق” ستجد العديد من الأغاني التي لا يمكن محوها من ذاكرتك، عليك فقط استرجاعها لتقف أمامها صارخا “ياااااه”، ومن بينها “يا هاجرني”.

من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع محمد مصطفى.

هذه الأغنية التي تقدم صورة للرجل الشرقي في خلافاته مع المرأة، قدمها سلطان مع تامر حسني بحفة ظل.

Advertisements

من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع محمد مصطفى.



مازلنا في عام 2006، مع ألبوم “قوم أقف”، الذي حمل أكثر من أغنية مختلفة في طباعها وتكشف عن وجه مختلف لبهاء سلطان، ومن بينها بهاء سلطان المجروح.

نعود للجانب “الفرفوش” من بهاء سلطان في نفس الألبوم.

من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عادل.

حضر مناديلك إن كنت تعرضت للخداع، فهذه الأغنية كفيلة ببكائك!

من كلمات نصر محروس وألحان رياض الهمشري وتوزيع أمير محروس.

محاولة استرضاء الحبيبة بكل تصميم تتلخص في هذه الكلمات التي كتبها أمير طعيمة ولحنها رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم إصدارها عام 2011 في ألبوم “ومالنا”.

يستكمل بهاء سلطان محاولاته لاسترضاء حبيبته، ولكن بطريقة مختلفة.

من كلمات نصر محروس وألحان محمد يحيى وتوزيع أمير محروس.