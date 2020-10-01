تراند اليوم : تسريب تسجيل صوتي نادر للزعيم عادل امام : أسمع قال أيه

لا يفضل الفنان عادل إمام الظهور في اللقاءات الصحفية والإعلامية بشكل كبير، ويعد ظهوره في أحد البرامج أمر نادر الحدوث.

وفي تسجيل صوتي نادر للزعيم مع الصحفي ربيع هنيدي، سأله فيه ماذا لم يتغير في عادل إمام؟ أجاب ببساطة: “والله طبيعتي نفسها عادل إمام نفسه ماتغيرش، أصل لو اتغيرت هفشل، عادل إمام الصغير هو اللي عمل عادل إمام اللي أنت شايفه ‏دلوقتي، فلو اتغيرت ما أعتقدش إن هيأثر فيا التغيير لأن لو اتغيرت مش هيبقى في عادل إمام”.‏

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أشار عادل إمام أن لديه وسواس وهاجس من الخوف على نجاحه، لافتًا إلى أن هناك أناس يغارون من نجاحه للدرجة التي جعلتهم ‏يهاجمون نجاح “مدرسة المشاغبين” بعد مرور سنوات.‏

كما أكد ربيع هنيدي على أن لهذا التسجيل بقية، سينشرها عبر حسابه يوضح من خلاله أجوبة الزعيم على أسئلة من مشواره الفني الطويل، وسينشر أيضًا حوارات لنجوم آخرين مثل أحمد زكي ومديحة كامل ويونس شلبي وطلال مداح وغيرهم في مسيرة عمرها 30 عامًا.

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام هي مسلسل “فلانتينو” خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.